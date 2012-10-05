В детсадах Красноярска появились дополнительные места

В Красноярске подвели итоги конкурсов на приобретение «муниципальных» мест в частных дошкольных учреждениях, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

В восьми садиках готовы принять 370 ребятишек в возрасте от трех лет. Учреждения расположены в Железнодорожном, Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах.

«Родители могут самостоятельно выбрать учреждение и получить в него направление в территориальном отделе главного управления образования. Размер оплаты за посещение частного детского сада-участника муниципальной программы составляет 1 535 рублей в месяц. На свое усмотрение, как в случае и с муниципальными садами, за отдельную плату ребёнок сможет посещать дополнительные занятия. За содержание каждого ребёнка частный детский сад получает из городского бюджета до 9 тысяч рублей. На сегодняшний момент в учреждениях приобретено почти 3,1 тысячи мест. В ближайшее время планируется дополнительно приобрести ещё 130 мест», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Например, лицензированный частный детский сад «Совёнок» в своём новом филиале на улице Киренского, 32м дополнительно примет ещё 50 ребятишек. Таким образом, количество «муниципальных» мест в учреждении увеличится до 120. В прошлом учебном году из подготовительной группы учреждения вышла первая «муниципальная» группа ребятишек.

За последнее время процедуру лицензирования прошли 15 учреждений, которые посещают почти 900 ребятишек. Причём детские сады «Сами с усами» в Октябрьском районе и «ТаняВаня» в Ленинском районе получили лицензию совсем недавно. Наличие лицензии позволяет учреждениям вести образовательную деятельность, а также претендовать на получение дополнительных выплат из краевого бюджета в размере 2,8 тысяч рублей на каждого ребёнка. О желании лицензировать помещения дошкольных учреждений заявили ещё 12 предпринимателей.

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Большинство частных садиков находится в микрорайонах с наибольшим числом семей, отказавшихся от ранее предоставленных в детских садах мест по причине их удалённости от дома. Так, на Взлётке и в Северном в учреждениях готовы дополнительно принять около 100 ребятишек. Детские сады расположены на улицах Мате Залки, Ястынская, Батурина, Авиаторов и по ряду других адресов. Свободные места в частных садиках также есть в районе улиц Юшкова, Киренского и Волочаевская.