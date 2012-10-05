Места в детсадах получили девять тысяч юных красноярцев

В Красноярске завершился основной этап комплектования в дошкольные учреждения. Места в детских садах получили порядка 9 тысяч детей. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации, после основного этапа комплектование детсадов продолжится до 1 сентября: продолжится распределение мест, от которых по каким-то причинам отказались получившие их семьи.

«В наш адрес поступают вопросы, связанные с изменением позиции дошколят в очереди в сторону увеличения. Связано это как раз с тем, что по итогам основного этапа комплектования многие родители в силу разных причин отказываются от предоставленного места, их дети возвращаются в очередь и, следовательно, другие очередники „откатываются“ назад. Такие скачкообразные движения характерны для периода комплектования. С 1 апреля по 1 сентября семьям необходимо внимательно следить за передвижением ребенка в очереди, в этот промежуток времени комплектование дошколят на свободные места происходит регулярно», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Напомним, что с 3 мая в главном управлении образовании работает «горячая линия» — с 9:00 до 18:00 специалисты управления отвечают на вопросы красноярцев, касающиеся комплектования дошкольных учреждений. Меньше чем за две недели за консультацией обратились порядка тысячи человек. Наиболее актуальные вопросы — сроки выдачи направлений в детские сады, способы обмена одного садика на другой, перспективы получения места в приоритетном учреждении, правила приёма детей в частные сады и многие другие.

Телефон горячей линии: (391) 234-70-23. Звонки будут приниматься до 19 мая включительно.