Сомнительные продукты и кровати не по размеру нашли в красноярских частных детсадах

Работающие по муниципальному контракту красноярские частные детские сады уличили в нарушениях, сообщили 25 мая в краевой прокуратуре.

Проверка 12 частных детсадов Советского района, работающих по контрактам с муниципальными, закончилась возбуждением дел об административных нарушениях. В прокуратуре отметили, что недочеты нашлись во всех сферах: и пожарной безопасности, и санитарно-эпидемиологическом благополучии.

«Проверка показала, что помещения детских центров не оборудованы огнетушителями, инструктаж персонала по эвакуации людей при пожаре не проводится, не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны», — рассказали в ведомстве.

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На кухне при проверке нашлись продукты без подтверждающих документов и маркировки, не было проб готовой пищи. Кроме этого, дети разных возрастов пользовались одним туалетом и приемной, а кровати в группе не соответствовали росту детей.

Добавим, названия частных учреждений-нарушителей в ведомстве не сообщают. По данным сайта главного управления образования Красноярска, в Советском районе сотрудничают с муниципальными и получают за это деньги из бюджета около 30 частных детсадов, то есть нарушения нашлись примерно в трети из них.

В конце прошлого года сообщалось, что за каждого ребёнка частный детский сад получает до 9 тысяч рублей из городского бюджета.