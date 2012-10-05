В Красноярске «Дерево желаний» исполнило все мечты детей-сирот

9 сентября в ТРЦ «ИЮНЬ» ярким праздником завершилась благотворительная акция «Дерево желаний».

Дети из Лесосибирского, Сосновоборского детских домов и детского дома «Родничок» г. Красноярска приняли участие в креативных мастер-классах, познакомились с известными красноярцами, подарили своим исполнителям желаний творческие выступления и весело провели время в парке развлечений «Fancy Fox». Завершился праздник традиционным чаепитием с фирменным тортом акции.

Напомним, акция «Дерево желаний» стартовала в ТРЦ «ИЮНЬ» 1 июня 2017 года уже в шестой раз. «Волшебное дерево», украшенное открытками с мечтами детей из детских домов, всё лето «росло» на первом этаже ТРЦ.

«Мечты, в исполнение которых дети верили всей душой, ждали своих добрых волшебников. Порадовать ребенка было просто: выбрать открытку-бабочку, купить подарок и передать его на стойку информации ТРЦ „ИЮНЬ“. Как и в прошлые годы, красноярцы активно поддержали доброе дело, подарив радость 140 детям. Основное условие акции выполнено — заветный подарок получил каждый ребенок», — рассказали организаторы акции.

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Многие ребята, присутствующие на празднике, мечтали связать свою жизнь со спортом. В своих открытках-бабочках они поведали о том, что хотели бы получить футбольную форму, бутсы, кроссовки, спортивный инвентарь и другую амуницию. Огромную радость испытали юные спортсмены от общения на автограф-сессии с полузащитником футбольного клуба «Енисей» Владимиром Камешем, пришедшим на мероприятие с символом футбольного клуба «Енисей» Львом.

Гость праздника, известный шоумен и ведущий телеканала «Енисей» Габриэль Арма пожелал ребятам сладкой жизни, подарив вкусный подарок, и рассказал о том, что главное в жизни — мечтать и верить, что всё задуманное исполнится.