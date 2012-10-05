Красноярский полицейский из отдела по борьбе с коррупцией попался на крупной взятке

12 сентября 2017 12:05 «Просили 4 миллиона»: следователи рассказали о задержании полицейских-взяточников

В Красноярском крае при получении взятки задержали двух сотрудников органов внутренних дел. Один из них оказался заместителем начальника отдела в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю пояснили, что начали по данному факту служебную проверку.

Мужчин поймали сотрудники службы собственной безопасности и управления ФСБ по краю на прошлой неделе во время получения ими денег — 1 млн рублей. В полиции подтвердили, что один из задержанных — заместитель начальника 5 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник Андрей Абаковский. Второй полицейский, Федор Беляев, работает в отделе уголовного розыска.

В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«Если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел. По результатам служебной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана принципиальная оценка непосредственным руководителям данных сотрудников», — пояснили в пресс-службе.

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Журналисты издания «Запад24», со ссылкой на собственные источники, рассказали, что с полицейскими задержали еще одного человека. Мужчина выступил посредником в передаче денег за переквалификацию действий по уголовному делу другого гражданина на менее тяжкую статью.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позднее.