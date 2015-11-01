После скандала в краевой полиции сменился главный борец с коррупцией

В краевой полиции назначили нового ответственного за борьбу с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С сегодняшнего дня управлением экономической безопасности и противодействия коррупции краевого управления МВД руководит полковник полиции Дмитрий Трощилов. Предшественник 49-летнего полицейского в сентябре получил назначение в другой регион.

В пресс-службе пояснили, что Дмитрий Трощилов уроженец Белгорода, работает в органах внутренних дел с 1988 года. Службу он начинал у себя на родине. В Красноярский край он приехал в августе этого года и занял должность заместителя начальника управления.

Дмитрий Трощилов имеет большое количество наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени и ведомственные награды за отличие в службе.



Напомним, в сентябре в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции разразился коррупционный скандал — служба собственной безопасности краевой полиции задержала заместителя начальника отдела за крупную взятку. Следователи и сотрудники ФСБ России не исключали, что будут и другие задержания по этому делу.