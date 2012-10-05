«Просили 4 миллиона»: следователи рассказали о задержании полицейских-взяточников

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю рассказали подробности уголовного дела в отношении высокопоставленного полицейского, которого задержали за взятку.

На прошлой неделе в Красноярске задержали двух полицейских, один из которых работал заместителем начальника отдела в Управлении по борьбе с экономической безопасностью и противодействию коррупции в ГУ МВД России по Красноярскому краю, а второй — в уголовном розыске. Вместе с ними за решетку попал посредник, который передал им деньги — по первоначальной информации, 1 млн рублей.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю рассказали, что мужчины получили 2 млн рублей. Это была лишь первая часть взятки. За 4 млн рублей полковник Андрей Абаковский и его товарищ из уголовного розыска Федор Беляев пообещали помочь двум мужчинам, которые в июле этого года попались на вымогательстве. После вмешательства полицейских злоумышленникам должны были предъявить обвинения лишь в нанесении побоев.

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Это существенно сократило бы срок наказания — за вымогательство им могло грозить до 15 лет лишения свободы, а за побои их отправили бы в места заключения на 2 года. Кроме этого, сотрудники МВД пообещали, что они не будут продолжать расследование действий задержанных мужчин, чтобы скрыть возможное их причастие к другим аналогичным преступлениям.

В отношении полицейских возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Третий мужчина обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Суд определил всем троим меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.