«Наломал дров»: пенсионеру грозит 7 лет тюрьмы за вырубку леса

Полицейские задержали жителя Красноярского края, который незаконно вырубал лес в Енисейском районе. 66-летний мужчина заготавливал ели, пихты и березы. Как пояснили в полиции, мужчина рубил деревья на продажу.

Всего пенсионер вырубил более 100 кубометров деревьев. Ущерб от его действий оценили на сумму свыше 240 тысяч рублей.

На лесоруба завели уголовное дело по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.