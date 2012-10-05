«Миллион за 4 рыбины»: в Красноярском крае задержали женщину с осетром (видео)

В городе Лесосибирске Красноярского края полицейские задержали партию рыбы осетровых пород, которую перевозили нелегально. В рамках профилактического рейда «Путина» оперативниками остановили автомобиль, в котором обнаружили сумки с рыбой общим весом более 60 кг.

В числе прочего полицейские осмотрели багаж 52-летней пассажирки, которая заявляла, что в сумках находятся ее личные вещи.

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Оперативники обнаружили 4 туши сибирского осетра, который занесен в Красную книгу РФ.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 258 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.