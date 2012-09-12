Около администрации Советского района столкнулись две иномарки (видео)

В Красноярске в районе остановки общественного транспорта «Зенит» столкнулись два автомобиля. Инцидент попал на камеры уличного видеоблюдения. На кадрах видно, что машины двигались навстречу друг другу по улице Октябрьской и столкнулись на перекрестке с улицей Партизана Железняка, когда один из участников аварии начинал поворачивать в сторону Зеленой рощи.

Материалы по теме «ДТП на все деньги»: в Красноярске на перекрестке столкнулись Nissan и Ford

В ГИБДД рассказали, что столкнулись два автомобиля Toyota, люди в ДТП не пострадали.

Добавим, авария серьезно осложнила движение на улице Партизана Железняка и проспекте Металлургов. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения автомобилей от остановки «Дворец труда» в Зеленой Роще до «Зенита» составляет 5 км/ч.