Торопившийся поесть водитель грузовика погубил пассажира иномарки

Авария, в которой пострадали два человека, произошла сегодня утром в Красноярском крае.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло около поворота на пос. Кедровый, на 771 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Автомобиль Man, ехавший со стороны Красноярска в направлении Ачинска начал поворачивать налево к кафе и не заметил Toyota Spacio.

По данным ГИБДД, при столкновении машин погиб 55-летний пассажир легкового автомобиля. 43-летний водитель с травмами попал в больницу. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что водители обоих машин были трезвы.