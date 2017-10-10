Начинающим фермерам края дадут гранты

В Красноярском крае объявлен конкурс грантов для начинающих фермеров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Прием заявок от претендентов завершится 10 октября 2017 года.

По словам главы краевого минсельхоза Леонида Шорохова, в консолидированном бюджете этого года на поддержку начинающих фермеров запланировано 108 млн рублей (75,8 млн рублей из федерального бюджета и 32,2 млн рублей — из краевого). Чтобы получить грант, участники конкурса должны разработать бизнес-план и вложить в проект не менее 10 % собственных средств. Остальное — безвозмездная поддержка государства.

«С прошлого года губернатор Виктор Толоконский увеличил максимальный размер гранта для начинающих фермеров с 1,5 млн до 3 млн рублей. Это не случайно. Фермеры выполняют важную социальную функцию, образуя точки роста на селе, создавая рабочие места, внося вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», — отметил Шорохов.

Информацию о том, как составить бизнес-план, заявку и подготовить пакет документов на конкурс, можно получить на официальном сайте министерства сельского хозяйства Красноярского края в разделе «Начинающие фермеры». За дополнительными разъяснениями по вопросу подготовки заявки можно обратиться по телефонам: (391) 249-37-58, 249-35-91, 249-35-32 или в отделы сельского хозяйства районных администраций.

Грантовая форма поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов появилась с 2012 года. В 2016 добавилось третье направление — «гранты сельскохозяйственным перерабатывающим и сбытовым потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы». Цель господдержки — дать дополнительный толчок развитию малого бизнеса в сельской местности.

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С 2012 по 2016 годы гранты предоставлены 235 участникам. 185 из них — начинающие фермеры, 39 — главы КФХ, развивающие направление «Семейная животноводческая ферма», 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 6 глав КФХ получили гранты на развитие несельскохозяйственных видов деятельности. Всего из краевого и федерального бюджетов выделено около 735,7 млн рублей, из которых 423 млн рублей — краевые деньги.

В прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России.