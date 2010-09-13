Емельяновский детский сад заплатит за драку воспитанников

Емельяновский районный суд обязал детский сад заплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда матери воспитанника, получившего травму на прогулке. В 2016 году дети гуляли на площадке, один из мальчиков толкнул другого, из-за чего 5-летний ребенок упал и сломал ключицу.

Во время инцидента на прогулочной площадке с детьми находилась только одна воспитательница, которая не могла проследить за безопасностью всех детей в группе. Суд постановил, что детский сад ненадлежащим образом исполнил обязанность по обеспечению безопасности и охране здоровья воспитанника во время его пребывания в садике.

Материалы по теме «Загаженные спальни и запуганные дети»: за что бранят частные детсады Красноярска? Стервозный персонал, поборы и следы на теле

Образовательное учреждение должно было заплатить матери ребенка 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Представители детского сада пытались обжаловать решение Емельяновского суда, полагая, что отвечать должны родители ребенка, устроившего драку.

Красноярский краевой суд оставил без изменения решение районного, указав, что за ответственность за жизнь и здоровье на время пребывания в детском саду несет образовательное учреждение.