Красноярских дачников ждут на ярмарке «Осень на даче»

13 сентября, в красноярском МВДЦ «Сибирь» открылась выставка-ярмарка «Осень на даче» — ежегодный смотр садово-огородных достижений.

В одном месте можно приобрести: посадочный материал со скидками до 50 %, саженцы, осенние подкормки, удобрения, дачный инвентарь, а также цветы для дома и сада. В продаже домашняя птица и натуральные продукты: мед, колбасы и молочные изделия. Также на ярмарке можно получить консультации ландшафтных дизайнеров, посетить лекции и мастер-классы.

Открывая мероприятие, начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства Красноярского края Светлана Власова рассказала, что по инициативе губернатора края в этом году началась государственная поддержка некоммерческих объединений граждан, которые занимаются садоводством, огородничеством и дачным хозяйством.

«Эта поддержка планируется как минимум до 2020 года. Краевой бюджет выделяет средства, чтобы внутри каждого СНТ можно было создать достойные условия для труда и отдыха наших граждан», — пояснила Светлана Власова и пригласила всех желающих получить консультации по вопросам поддержки в приемную министерства.

Постоянный участник выставки — ведущий агроном компании «Успех» Владислав Кундасев отметил, что уже не первый год главная фишка ярмарки — это демонстрация самых больших овощей на традиционном конкурсе. «Однако наша задача состоит в том, чтобы вырастить не только самые большие овощи, но самые здоровые овощи. Посетители могут задавать вопросы каждому продавцу на стенде, как лучше посадить и ухаживать за растениями, чтобы получить максимальный урожай», — подчеркнул он.

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Также к гостям ярмарки обратилась Алена Бараникова, директор выставки «Осень на даче»: «На нашей площадке мы постарались собрать все необходимое для закрытия дачного сезона. Всем участникам и гостям от имени организаторов я желаю хорошего настроения и удачных приобретений».

Выставка-ярмарка «Осень на даче» будет работать до 16 сентября включительно. Всех гостей ждет изобилие овощей свежего урожая и цветов, мастер-классы и консультации от опытных садоводов. В субботу состоится конкурс на самый большой овощ, а в пятницу и субботу — традиционный розыгрыш призов.

Среди посетителей разыграют около полусотни полезных предметов для дачи, дома и приусадебного хозяйства. Например, садовую арку для вьющихся растений, наборы тюльпанов, наборы озимого лука и чеснока, садовый бензиновый триммер, шуруповерты и многое другое. Главный приз розыгрыша каждого дня — бензопила.

Ярмарка будет работать до 16 сентября включительно в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход на ярмарку платный: стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 50 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.