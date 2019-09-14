В центре Красноярска педофил напал на 10-летнюю девочку (видео)

В понедельник в подъезде дома на пр. Мира в краевом центре мужчина в очках напал на школьницу.

Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, 10-летняя девочка шла из школы к своей бабушке. Когда она зашла в подъезд дома № 105 «б» на пр. Мира, ее догнал мужчина и совершил в ее отношении действия сексуального характера. Школьница вырвалась и с сумела добраться до квартиры бабушки, где рассказала о происшествии.

В следственном управлении отметили, что девочка заметила мужчину еще до того, как зашла в подъезд и сумела его описать. Он носит очки с прямоугольными линзами. На нем была клетчатая тёмно-зелёная рубашка и тёмные джинсы.

Всех, кто знает что-либо о совершенном преступлении или может помочь установить личность педофила, связаться со следователями по телефонам (391) 221-77-95, 221-87-91.

Напомним, аналогичное преступление произошло в Октябрьском районе города в конце августа. В отношении 8-летней девочки сексуальное насилие совершил мужчина в очках, которому на вид около 40 лет. Его также засекла камера наблюдения.

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