В красноярском лицее учащихся попытались накормить личинками

Учащиеся красноярского лицея № 12, на ул. Шевченко, 8 обнаружили у себя в пище личинок плодожорки. Об этом в группу «Я живу в Красноярске» (соцсеть «ВКонтакте») написал один из них.

К сообщению школьник приложил фотографии, сделанные, по его словам, одноклассником.

В учебном заведении Newslab.ru пояснили, что сами узнали о происшествии только из социальных сетей.

«Это блюдо ученики не показали ни завпроизводством, ни классному руководителю, ни медработнику, — говорит директор лицея Светлана Шабанова, — мы сейчас разбираемся как такое могло произойти, ведь санитарный контроль у нас поставлен очень строго».

Стоит отметить, что поставкой пищи для лицея № 12 занимается муниципальное учреждение «Школьный комбинат питания». Его директор, депутат горсовета Артем Бадюков, заявил, что эти фотографии, по всей видимости, являются вбросом, а сделаны они были в Омске.

Правда, уточнить, где именно, не смог, сославшись на то, что только вернулся в город.

«На месте сейчас работает наш заведующий производством», — сказал Бадюков.

Как удалось выяснить, на ресурсе «Ревизорро Омск» действительно размещены такие же фотографии. Вот только выложены они на три часа позже, чем в Красноярске. Администратор же паблика «Я живу в Красноярске» рассказал, что получил их еще сегодняшней ночью.

Меж тем, родители учеников рассказывают, что черви, скорее всего, попали в суп из компота, который варится непосредственно в столовой.

«Случается, что поварихи приносят ранетки и яблоки из своего огорода и варят из них компот», — цитирует взрослых IZBA.News.

Ученик, приславший фотографии, не подтвердил эту информацию, сказав, что ничего такого не видел.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что администрация «Школьного комбината питания» повышает цены на школьные завтраки и обеды.