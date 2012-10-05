В Красноярске ищут беглеца из детского интерната

Полицейские и волонтеры просят красноярцев помочь найти сбежавшего из социального учреждения 15-летнего парня.

Как рассказали в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск», в 8 часов утра 14 сентября Алексей Литвяков самовольно покинул психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» (ул. Сады, 12). Полицейские уже обследовали чердаки, подвалы и подъезды близлежащих зданий, но поиски пока не принесли результатов.

Как уточнили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», ранее подросток состоял на учете в органах внутренних дел. Волонтеры рассказали Newslab.ru, что парень попал в интернат недавно. Лишенные прав родители живут в Сухобузимском районе Красноярского края. Не исключено, что он попытается добраться до них.

Приметы разыскиваемого: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие черные, глаза светлые. Был одет в фиолетовый спортивный костюм с капюшоном, белые кроссовки с черными вставками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 (391) 246-87-64 или 02.

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