Сбежавшего из красноярского интерната подростка нашли в родной деревне

Полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который убежал из красноярского психоневрологического интерната для детей «Подсолнух» (ул. Сады, 12). Подростка нашли живым в деревне у родителей.

Напомним, он пропал из социального учреждения утром 14 сентября. Волонтеры, которые также участвовали в поисках, сразу же предположили, что он мог отправиться в Сухобузимский район, где проживают его родители, которых лишили прав.

Накануне мальчика нашли живым и невредимым в одной из деревень этого района. Эту информацию Newslab.ru подтвердила руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина. Вероятно, он добрался до родственников на попутках, преодолев достаточно большое расстояние.

В настоящее время мальчик снова находится в интернате.