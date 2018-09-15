Жителям Красноярского края придется больше платить за горячую воду

Тарифы на горячее водоснабжение в Красноярском крае за восемь месяцев текущего года выросли на 10 %. Об этом сообщает Красноярскстат.

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По данным статистиков, это самое большое удорожание среди всех коммунальных услуг. Далее идут холодное водоснабжение и водоотведение, увеличившиеся в цене на 8,4 % и 8,6 % соответственно.

Среди жилищных услуг чемпионом по росту тарифов с января по август включительно стал капитальный ремонт — теперь за него ежемесячно придется платить на 4,3 % больше.

Дороже всего жителям края обходится отопление — в августе его стоимость составила 1509,34 рубля за гигакалорию.

В среднем же тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе увеличились на 3,1 %.