Тарифы в Красноярске выросли сверх дозволенного

С 1 июля 2017 года тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в Красноярске выросли сверх предельно допустимой нормы. Об этом сообщили в Институте проблем естественных монополий.

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По информации ИПЕМ допустимый рост тарифов для населения краевого центра во втором полугодии не должен был превысить 3,9 %. Однако электроэнергия в пределах социальной нормы подорожала на 4,9 % и 5,1 % (для владельцев газовых и электрических плит, соответственно), холодная вода стала дороже на 12 %, а услуга водоотведения — на 4,6 %.

Как пояснили в Региональной энергетической комиссии по Красноярскому краю, рост тарифов опережающими темпами связан со снижением потребления и инвестиционными программами ресурсосберегающих организаций. Однако для простых жителей города плата за эти ресурсы не вырастет более, чем на означенные 3,9%.

«Разницу между предельно допустимым ростом тарифов и их реальным увеличением компенсирует бюджет региона», - говорит председатель краевой РЭК Александр Ананьев.

Добавим, что в соседнем Новосибирске рост тарифов с 1 июля не превысил предельно допустимого значения в 4%. Такая же картина наблюдается в еще лишь двух городах-миллионниках — Омске и Казани.