Краевые чиновники пустили дополнительное образование на самотек

Чиновники министерств образования и спорта Красноярского края не контролируют работу в сфере дополнительного образования. К такому выводу пришли специалисты краевой Счетной палаты по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на эти нужды.

«В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что ответственные краевые ведомства не располагают информацией ни о численности занимающихся в краевых учреждениях дополнительного образования детей, ни об объемах средств, получаемых этими организациями», — рассказывает аудитор Счетной палаты Лариса Титова.

Плюс к этому, без внимания министерств пребывает имущество этих структур и отсутствует контроль за их деятельностью. Как результат: массовые нарушения закона, выявленные аудиторами при проверке материально-технической базы. К тому же, в крае не реализуются запланированные мероприятия по повышению эффективности и качества предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

Меж тем, в 15 государственных и 337 муниципальных организациях дополнительного образования Красноярского края обучается более 385 тысяч детей.