Красноярцев предупредили о новых перекрытиях в центре

На следующей неделе в Красноярске произойдет очередное перекрытие центральных улиц.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 18 сентября, с 6.00 на проспекте Мира закроют движение общественного транспорта на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера. С этого времени автобусные маршруты №№ 3, 12, 68, 76, 84, 85 будут осуществлять движение по схеме: ул. Профсоюзов — ул. Красная площадь — ул. Робеспьера — пр. Мира — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса и далее по своим схемам движения.

В этот же день на проспекте Мира откроют движение на участке от ул. Горького до ул. Перенсона.

19 сентября с 6 утра закроют движение транспорта на улице Карла Маркса от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Кирова. Проезд по этому участку будет запрещен ориентировочно на пять дней.

Маршруты №№ 1, 2, 5, 11, 32, 36, 37, 43, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 64, 71, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 90, 91 будут ездить по схеме: ул. Карла Маркса — ул. Диктатуры Пролетариата — пр. Мира — ул. Кирова — ул. Карла Маркса и далее по своим схемам движения.

Схема движения троллейбусов:

маршрут № 7 будет осуществлять движение по маршруту «Спортзал — Междугородний автовокзал»;

маршрут № 8 будет осуществлять движение по маршруту «мкрн. Северный — Междугородний автовокзал»;

маршрут № 15 будет осуществлять движение в Советском районе по маршруту: «Спортзал — Междугородний автовокзал», в Железнодорожном и Октябрьском районах по маршруту: «БСМП — Железнодорожный вокзал».

Красноярцы могут уточнить информацию о движении общественного транспорта по телефону: (391) 256-84-00 или на сайте «Красноярскгортранс».