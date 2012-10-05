Красноярских родителей стали чаще лишать прав на детей

В Красноярском крае в 2016 году лишили родительских прав 1340 родителей, что на 56 больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Ирина Мирошникова, уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае, выступая на сессии регионального Законодательного Собрания.

В результате органы опеки и попечительства забрали из семей 1682 детей, что на 156 больше, чем в прошлом году.

Тенденция к росту числа лишения родительских прав отмечается в крае уже не первый год, — говорит Мирошникова, — и это тревожный звонок, сигнализирующий о недостатках в работе системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и в организации комплексной работы с ними на ранних стадиях кризиса.

Причина такого положения дел, по мнению уполномоченного по правам ребенка, кроется в отсутствии в крае единых подходов и требований к деятельности органов опеки и попечительства.