«Кузница чемпионов»: в Красноярске открылся круглосуточный тренажерный зал сети «Колизей»

Сеть тренажерных залов «Колизей» открыла новый зал в Советском районе Красноярска. Он расположен на третьем этаже ТРЦ «Планета».

Небольшой уютный зал площадью 600 кв.м. оборудован новыми тренажерами американского бренда Sports Art. Есть большая кардио-зона, в том числе тренажер «лестница», отдельная зона для растяжки с множеством зеркал. В зависимости от уровня подготовки посетителей, в зале представлены гантели весом от двух до 75 кг. После тренировки можно привести себя в порядок в просторной раздевалке, принять бодрящий душ, посетить сауну, а после отдохнуть в золе релаксации на мягких диванах.

В тренажерном зале подобран звездный тренерский состав: чемпионы города, края, России и мировых турниров по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Новый зал работает круглосуточно — специально для клиентов с ненормированным рабочим графиком. Как и во всех девяти залах «Колизея», действует гибкая система абонементов: разовый вход, абонементы на 12 и 30 занятий, а также годовые абонементы.

Отдельный вход в «Колизей» расположен со стороны ул. 9 Мая, справа от BurgerKing. Подробности можно узнать по телефону единой справочной (391) 227-77-78, на сайте и группе «ВКонтакте».