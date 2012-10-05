В Красноярске открылся спортивный комплекс «Тотем»

Сегодня для красноярского футбольного клуба «Тотем», участниками которого являются в том числе воспитанники Красноярского детского дома № 1, открылся спортивный комплекс с одноименным названием, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Поздравить юных футболистов с новой спортивной базой приехали заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Александр Бутин и заместитель руководителя администрации губернатора края Сергей Ладыженко.

Новая база для красноярских футболистов была построена по поручению президента России Владимира Путина. В 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов юные спортсмены «Тотема» в рамках форума «Сообщество» встретились с главой государства. Владимир Путин отметил спортивные победы футбольного клуба и пообещал красноярским юниорам, что в скором времени они будут тренироваться в спорткомплексе, отвечающем самым современным требованиям.

Спортивный комплекс «Тотем» построен за 5 месяцев. Строительство объекта постоянно контролировал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На площади более 1500 кв. метров расположены тренажерный и спортивные залы, удобные раздевалки и вспомогательные помещения. Также в комплексе предусмотрены места для маломобильных групп населения. Комплекс возведен на территории детского дома № 1 (ул. Вавилова, 90).

«У этого комплекса есть своя легенда, которая связана с достижениями ребят из футбольного клуба „Тотем“ на чемпионате мира по футболу среди воспитанников детских домов. Победы наших чемпионов вдохновляли всех, кто был задействован в реализации этого проекта. Мы уверены, что, занимаясь на профессиональной и качественной базе, ребята добьются отличных результатов и прославят Красноярский край далеко за пределами нашей страны», — отметил заместитель руководителя администрации губернатора края.

Сергей Ладыженко вручил благодарственные письма губернатора края красноярцам, внесшим большой вклад в строительство спортивного комплекса «Тотем».

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Во время торжественного открытия «Тотема» в новый спорткомплекс приехал официальный Кубок чемпионата мира по футбола, который привезли в Красноярск в рамках большого тура FIFA. Участники открытия смогли узнать о чемпионате мира по футболу, сфотографироваться с главной футбольной наградой планеты и получить памятную фотографию.

«Мы очень рады, что Красноярск стал первой остановкой в маршруте тура официального Кубка после старта в Москве. Мы хорошо знаем и любим этот город, в котором работаем уже 20 лет, — прокомментировал представитель компании организатора тура официального Кубка — директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэль Вине. — Тур официального Кубка поможет создать по всей России атмосферу предвкушения грандиозного футбольного праздника и даст миллионам её жителей возможность почувствовать себя частью мирового первенства. Совершенно неважно, живут ли они в городе, принимающем чемпионат мира по футболу FIFA, или нет, — каждый сможет вдохновиться самой желанной футбольной наградой».

Праздник в спорткомплексе завершился товарищеским матчем по мини-футболу между воспитанниками ФК «Тотем» и ФК «Енисей».