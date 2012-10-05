«На запчасти разобрали»: на улице Дубровинского произошли сразу две аварии

Две аварии на небольшом участке дороги произошли вчера вечером на улице Дубровинского. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

Около 19:00 красноярцы рассказали о столкновении трех машин на подъезде к четвертому мосту через Енисей. По данным очевидцев, водитель «Лады» въехал в лужу на большой скорости и машина потеряла управление. «Ее подняло об ограждение, развернуло и полетела задом на встречку», — рассказал свидетель происшествия. На полосе встречного движения машина столкнулась еще с двумя автомобилями — Nissan March и Honda. Все машины получили серьезные повреждения.

Второе ДТП произошло несколькими минутами позже чуть дальше на ул. Дубровинского, в районе дома № 112. Автомобиль Honda Odyssey после столкновения лишилась заднего колеса, бампера и стекол с левой стороны. Второй участник аварии, автомобиль Mercedes, получил не очень серьезные повреждения. Как рассказала женщина, представившаяся родственницей водители Honda, Mercedes сначала уехал с места происшествия, но затем вернулся. «Он, типа, не заметил что натворил, возле дома глянул, задумался, зашел в ЧП, нашел свою аварию и вернулся», — рассказала красноярка.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что подробной информации о происшествиях у них нет, так как в авариях никто не пострадал. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Красноярцы отметили, что прямой участок на ул. Дубровинского, где в 2015 году сделали хорошую дорогу, стал одним из самых опасных в городе. «Хороший асфальт положили: ровный, гладкий, как кафельная плитка. Вот и скользят по нему. Дорога в ямах безопаснее», — отметил один из автомобилистов. Другой предложил обезопасить движение, установив через короткие промежутки «лежачих полицейских».