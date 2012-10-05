Сбивший детей красноярский маршрутчик готовится к суду

Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении 50-летнего водителя автобуса, который насмерть сбил школьника на правобережье Красноярска. Об этом 15 сентября сообщили в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла вечером 7 июня на улице Судостроительная. Водитель автобуса № 98 сбил двоих детей, которые перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 13-летний мальчик скончался на месте, а его 12-летней подруге назначили амбулаторное лечение. С ними была еще одна девочка, но она вовремя остановилась посреди дороги.

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Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему могут назначить принудительные работы на срок до 4 лет или лишить свободы на срок до 5 лет.

Отметим, решения суда 50-летний виновник ДТП дожидается под стражей. Известно, что он не является злостным нарушителем ПДД, работодатель о нем отзывался только положительно. Очевидцы страшного ДТП рассказывали, что водитель не заметил детей, так как участвовал в расчете пассажирки — отвлекся на размен крупной купюры.