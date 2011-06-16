Следователи выяснят законность повышения цен на бензин

Следователи проверят есть ли сговор в действиях владельцев красноярских АЗС при повышении цен на бензин, сообщили 16 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Напомним, накануне стоимость АИ-92 впервые перевалила за отметку 36 рублей, а цена за литр АИ-95 составляет 38,90. Цены поднимают все сети, одна за другой, поэтому в Главном следственном управлении решили проверить есть ли в действиях владельцев автозаправочных станций признаки «манипулирования рынком и картельного сговора».

Следователи будут работать вместе с сотрудниками Управления федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. Если подозрения подтвердятся, следователи могут возбудить уголовное дело.