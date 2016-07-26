На этой неделе в Красноярске будет холодать каждый день

Синоптики пообещали красноярцам похолодание: температура будет понижаться с понедельника по воскресенье. При этом в городе будет пасмурно.

Сегодня и завтра днем уличные градусники будут показывать до 16 °C. В среду ожидается 12 °C, в четверг — 11 °C, а в пятницу — только 8..9 °C. Однако ночных заморозков синоптики пока не прогнозируют: температура в темное время суток понизится с 8 до 4 °C.

Днем небо будет затянуто тучами, ежедневно синоптики обещают небольшие дожди. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-4 м/с.

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Согласно предварительным данным, на выходных в столице края похолодает еще на пару градусов. А на следующей неделе синоптики портала gismeteo.ru обещают от −2 до −10 °C в темное время суток и от +1 до +3 °C — в светлое.

Напомним, в прошлом году в это время в Красноярске стояла ясная и теплая погода — в светлое время суток температура достигала 22°C.