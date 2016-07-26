«Спортмастер» не рассказал детям, как стирать одежду, и получил крупный штраф

В Красноярском крае Роспотребнадзор привлек к ответственности ООО «Спортмастер» за продажу товаров с нарушениями. Сеть магазинов спортивных товаров, широко представленную в Красноярске и крае, обязали заплатить штраф 100 тысяч рублей за продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза. В 2016 году при проведении плановой проверки Роспотребнадзор установил, что в «Спортмастере» нарушаются сразу три таких требования.

В частности, на маркировке продукции, предназначенной для детей и подростков, не было инструкции по эксплуатации и уходу за изделием. На беговых дорожках и инструкции к ним отсутствовала информация об изготовителе и контакты для связи.

Материалы по теме Четверо мужчин обворовали магазин спортивной одежды: красноярцев просят помочь найти их (видео)

Кроме того, не была указана информации о виде материала, использованного для изготовления подкладки обуви, что также является нарушением Таможенного регламента.

За выявленные нарушения ООО «Спортмастер» привлекли к административной ответственности и назначили штраф 100 тысяч рублей. В компании пыталась обжаловать постановление Роспотребнадзора, но Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении заявления ООО «Спортмастер», оставив решение без изменения.