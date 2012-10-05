В Красноярске проверили качество хлеба

Ассоциация сельхозтоваропроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» продолжает борьбу с продажей продуктов, фактическое содержание которых отличается от заявленного. На этот раз члены Ассоциации проверили на качество хлеб из красноярских магазинов.

Недобросовестные производители часто вводят в заблуждение покупателя, относительно фактического содержимого продовольственных продуктов. В итоге жители региона объективно не могут знать о качестве товаров, которые они употребляют в пищу.

Краевые власти поставили перед Ассоциацией «Енисейский стандарт» основные задачи по борьбе с фальсификатом, среди которых изучение продовольственного рынка, создание механизмов по борьбе с некачественной продукцией и обеспечение жителей края доступной информацией о безопасных, натуральных и полезных продуктах.

Так, уже сегодня известны результаты исследований молока и сметаны. На экспертизе сейчас находится колбаса. Кроме того, есть итоги проверки по исследованию качества хлеба. По словам красноярских ученых и экспертов, некоторые производители вводят в заблуждение покупателей, говоря о том, что производят хлеб без муки или без дрожжей. Они настаивают, что такой хлеб более полезен для здоровья.

«Хлеб без муки — это в принципе нонсенс — просто тогда он перестает быть хлебом. А дрожжи — так или иначе содержатся в рецептуре любого классического хлеба, присутствуют в закваске. В любом случае, в конечном продукте дрожжи отсутствуют, так как не могут жить при температурах выше 60 градусов Цельсия. А при выпечке хлеба температура только внутри булки достигает 95 градусов», — поясняют эксперты.

Такая же ситуация и с обогащенным хлебом. Например, хлеб с содержанием йода. Специалисты напоминают, что йод — это летучее соединение, при контакте с кислородом он испаряется, поэтому ответственные производители создают технологии сохранения необходимой суточной дозы йода в хлебе. Сегодня только один производитель хлеба в Красноярском крае смог разработать совместно с учеными рецептуру йодового хлеба. В результате тестов в институте питания, йод в этом хлебе не только присутствует весь период хранения, но и усваивается организмом в полном объеме.

По результатом же комплексной проверки хлеба из красноярских магазинов выяснилось, что критических несоответствий в составе и качестве нет. Однако Ассоциация намерена продолжать проверку и проводить экспертизы регулярно.

«Люди нуждаются в защите. Если они могут самостоятельно проверить, из чего состоит продукт и когда он произведен, то выяснить, правду ли пишет производитель на этикетке, простой человек никак не может. Для этого и создан „Енисейский стандарт“ — для защиты интересов красноярцев», — пояснил руководитель Ассоциации Сергей Новиков.

Материалы по теме Больше половины молочной продукции в Красноярске назвали подделкой

В случае несоответствия фактического состава заявленному Ассоциация будет выносить предписания производителю, а также широко информировать покупателей. Торговые сети в этом случае проверят производителей. Итоги экспертиз обнародуют в СМИ и социальных сетях.

Параллельно с закупами проходит и сертификация выпускаемых продуктов местными сельхопроизводителями и переработчиками. Все это — элементы программы увеличения количества настоящих, качественных продуктов. Продукты, которые удовлетворят требования сертификации, промаркируют знаком регионального качества «Енисейский стандарт».

«Этот знак станет ориентиром для покупателя, гарантирующим то, что состав именно такой, какой написан на упаковке. Продажи маркированной продукции появятся в ближайшие дни. Напомню, это будет продукция, прошедшая проверку. А чёрный список с недобросовестными производителями можно увидеть на сайте eniseystandart.ru, а также в наших социальных сетях», — добавил Сергей Новиков.

Ассоциация просит неравнодушных жителей края делиться информацией о предполагаемых некачественных продуктах. Свои обращения или фото/видео материалы можно присылать на электронную почту enisey_standart@mail.ru или публиковать на официальных аккаунтах «Енисейского стандарта» во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.