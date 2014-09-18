Красноярский подросток рассказал о нападении мужчины с отверткой

Следователи разбираются в обстоятельствах нападения мужчины с отверткой на ребенка в Октябрьском районе Красноярска. Информацию об этом подтвердили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что на 13-летнего мальчика напал неизвестный мужчина поступило в полицию от его матери. Произошло это, по словам женщины, около Николаевского кладбища (в районе ул. Пролетарская). По неподтвержденным данным, злоумышленник попытался посадить мальчика в машину, а когда тот вырвался, поцарапал ему лицо отверткой.

Материалы из полиции сразу передали в следственное управление. Там уже начали проверку информации и назначили несколько экспертиз. Экспертам предстоит подтвердить слова ребенка о нападении.