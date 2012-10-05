В красноярской школе шестиклассник надругался над первоклассником

В одной из школ Красноярска шестиклассник надругался над первоклассником. Вопиющий случай произошел в Ленинском районе.
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По информации, появившейся в социальных сетях, акт насилия в отношении ребенка был совершен в туалете общеобразовательного учреждения. Сообщается, что в преступлении участвовали два подростка: один держал ребенка, второй в это время совершал развратные действия.
В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю подтвердили информацию о том, что в отношении ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера. Следователи проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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