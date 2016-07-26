В воздушную гавань Норильска вернулись «боинги»

В Норильске завершился второй этап реконструкции аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры. Сегодня в воздушную гавань вернулись «боинги».

Реконструкция ведется в рамках соглашения между Росавиацией и «Норникелем». В федеральном бюджете на выполнение работ предусмотрено 9 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ на 2010–2020 годы». Компания «Норникель», которой принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 3,5 млрд рублей.

Работы второго этапа реконструкции начались 1 июня и велись на 1020-метровом участке взлетно-посадочной полосы. В конце августа комиссия Ростехнадзора выдала заключение о соответствии, а после Росавиация предоставила разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного участка. Оба этапа (первый — в 2016-м, второй — в 2017-м) были завершены в срок и в соответствии со всеми необходимыми процедурами.

Как отметил генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров, с сегодняшнего дня аэропорт вернулся к привычному расписанию полетов.

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Уникальность проекта реконструкции заключается в том, что все работы проводились в условиях действующего аэропорта (обычно воздушные гавани закрывают на время столь масштабных работ). Полеты из Норильска и в северный город выполнялись самолетами малой авиации. Воздушное сообщение не было полностью прервано ни на один день, а полеты выполнялись в максимально возможном объеме.

18 сентября первым на обновленный участок полосы приземлился Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнивший рейс № 103 из Москвы.

В прошлом году в рамках первого этапа реализации масштабного проекта был реконструирован 720-метровый участок полосы. В следующем году останется реконструировать 1080-метровый участок. Строительные работы начнутся 1 июня и продлятся до 15 сентября 2018 года.

Реконструкция позволит превратить местную воздушную гавань в современный, отвечающий самым строгим требованиям аэропорт. Новая ВПП обеспечит безопасность пассажиров, а также позволит использовать воздушную гавань Норильска для развития всей Арктической зоны РФ.