В Красноярске подростка будут судить за кражу телефона

В Красноярске перед судом предстанет молодой человек, ограбивший школьницу. Как рассказали в пресс-службе полиции, с заявлением о хищении мобильного телефона обратилась красноярка. Женщина рассказала, что ограбили ее 12-летнюю дочь. Девочка познакомилась с молодым человеком, который попросил у нее мобильный телефон, чтобы позвонить, после чего скрылся.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался 16-летний подросток, который ранее не был судим. Оказалось, что похищенный телефон юноша продал случайному прохожему. Молодой человек пояснил, что ему нужны были деньги, поэтому он решился на преступление.

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Материальный ущерб оценили почти в 10 тысяч рублей. Отметим, телефон девочке в настоящее время не вернули, ущерб также не компенсировали.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», материалы переданы в суд. Молодому человеку грозит до 4 лет тюрьмы.