Красноярцам помогут привести фигуру в порядок без походов в спортзал

Для красноярцев, у которых нет времени на регулярные тренировки в спортзале, открылся интернет-магазин тренажеров и спорттоваров «СпортДома». Ассортимент магазина позволяет организовать дома полноценный спортзал — для этого понадобится купить всего пару тренажеров, позволяющих прорабатывать самые важные мышцы. Более того, в интернет-магазине можно приобрести тренажеры по выгодной цене.

Сотрудники «СпортДома», которые сами являются опытными спортсменами, рекомендуют обратить внимание на кардиотренажеры — дорожки для бега, «эллипсы», степперы и велотренажеры. Они идеальны для сбалансированных домашних занятий, поскольку помогают равномерно прорабатывать основные мышцы; в них легко отрегулировать нужный уровень нагрузки, а всего один кардиотренажер заменяет сразу несколько «узкоспециализированных» спортивных снарядов. Тем, кто не знает, какой тренажер приобрести, консультанты помогут сделать правильный выбор.

Помимо новичков, каталог «СпортДома» будет полезен и тем, кто увлекается тренировками давно и почти профессионально. Есть турники, скамьи для штангистов, горнолыжные тренажеры и целые силовые комплексы. Также магазин позволяет отдельно приобрести «железо» для тренировок — диски, гантели, грифы и тяжелые гири.