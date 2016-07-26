Все гости Ярмарки здоровья получат скидки до 50 % на массажи и фитопродукцию

Все посетители Ярмарки здоровья в МВДЦ «Сибирь» автоматически получат скидки от 5 до 50 % на услуги и товары от участников.

При покупке входного билета на ярмарку гостям вручат специальный купон, дающий право на получение такой скидки. Ей можно будет воспользоваться не только во время самой ярмарки, но и после ее завершения, при посещении салонов и магазинов Красноярска.

Такой двойной подарок посетителям ярмарки предоставит большинство ее участников. Например, каждый желающий сможет получить скидку 50 % на диагностику врача-иглотерапевта Сюна Сюечи, 10 % — на сеанс лечения в клинике, сеанс банных процедур от профессионального парильщика или сеанс массажа на выбор (юмейхо, вьетнамские техники, висцеральный массаж живота, буккальный омолаживающий массаж и другие).

Также посетители смогут потратить свой купон на приобретение слухового оборудования по сниженной цене в специализированной клинике. Кроме того, скидки на свои товары подарят магазины природной косметики, полезных биопродуктов для здоровья, чая и трав. Подробнее об условиях акции по ссылке.

Ярмарка здоровья пройдет 20-24 сентября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 20 — 23 сентября с 10:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.