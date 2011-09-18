Уникальный электромассаж и лечение огнём красноярцы смогут попробовать на Ярмарке здоровья

С 21 по 23 сентября на «Ярмарке здоровья» в МВДЦ «Сибирь» будет вести прием врач-иглотерапевт из Китая — доктор Сюн Сюечи. Он представит красноярцам лучшие методики традиционной китайской медицины: например, авторскую технику массажа, а также лечение огнем.

Только в эти три дня в рамках ярмарки все желающие смогут пройти диагностику и процедуры у доктора из Поднебесной со скидкой 50 %.

Сюн Сюечи использует в работе запатентованную авторскую методику электромассажа микротоками. Примечательно, что во время сеанса доктор Сюн пропускает их в том числе через себя, подключая одну клемму электроаппарата к своему телу, а другую — к пациенту.

При лечении огнем доктор использует специальный спиртовой настой лекарственных трав, изготовленный по особой рецептуре. Пропитанные этим раствором полотенца накладываются на нужные участки тела (например, позвоночник) и поджигаются. Как рассказали участники ярмарки, данная процедура не опасна и переносится совершенно безболезненно. При этом такое лечебное прогревание способно справляться с целым перечнем недугов: ревматизмом, поясничным и шейным остеохондрозом, отеками, головными болями и даже лишним весом.

Сюн Сюечи ведет врачебную практику уже более 40 лет. Он является игло- и электротерапевтом высшей категории, преимущественно специализируется на лечении заболеваний позвоночника, ревматоидного артрита, подагры, также занимается вопросами женского и мужского здоровья.

Попасть на прием и пройти диагностику у доктора Сюна Сюечи можно на «Ярмарке здоровья» только с 21 по 23 сентября. Сама ярмарка продлится с 20 по 24 сентября. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).