СГК назвала крупнейших должников за тепловую энергию

Крупнейшие должники — жилищные организации, не оплатившие тепловую энергию и холодную воду поставщикам ресурсов, вновь представлены общественности. В рамках программы «Платёж и порядок» Сибирская генерирующая компания публикует сентябрьский топ-15 лидеров-неплательщиков.

В отношении организаций, нарушающих платежные обязательства, инициированы судебные разбирательства.

В числе первых в анти-рейтинге управляющие компании ООО УК «Заказчик ЖКУ», ООО «Кленовый дворик», МУК «Красноярская» и ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС».

Задолженность пятнадцати крупнейших неплательщиков по данным Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в структуру СГК, является оператором по сбору платежей за коммунальные услуги) за тепловую энергию на 1 сентября составляет 701,9 млн рублей. За август объем задолженности крупнейших жилищных организаций — должников снизился на 6,4 млн рублей.

15 крупнейших должников перед группой СГК за теплоснабжение и горячую воду среди управляющих компаний Красноярска Название жилищной организации Просроченная задолженность, млн руб. на 01.01.2017 на 01.08.2017 на 01.09.2017 1. ООО «Заказчик ЖКУ» 150,1 154,5 154,7 2. ООО «Кленовый дворик» 9,4 124,7 124,6 3. МП «МУК Красноярская» 26,2 78,5 82,6 4. ООО «Компания по управлению жилищным фондом «ЮСТАС» 79,7 90,1 84,8 5. ФГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство КНЦ СО РАН» 8,2 29,0 30,2 6. ООО УК «КРАС-СЕРВИС» 19,4 26,7 27,3 7. ООО УК «Павловский дворик» 41,2 27,7 26,6 8. МП «МУК Правобережная» 4,3 26,4 25,0 9. ООО УК «Соф» 27,3 25,1 24,7 10. ООО УК «Космос Плюс» 20,2 25,3 23,1 11. ООО УК «Наш Город» 5,3 19,2 20,5 12. ООО «УК «Комфорт-Сити» 11,4 22,6 23,1 13. ООО «Первая Городская Управляющая компания» 12,9 21,3 22,8 14. ООО УК «ЗИМА-2011» 12,8 17,7 16,6 15. ООО «УК «СуперСтрой» 9,0 19,4 15,3

Суммарная задолженность жилищных организаций Красноярска за теплоснабжение и горячую воду перед ресурсоснабжающей организацией — АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (входит в энергохолдинг СГК) на 1 сентября составила около 1,7 млрд рублей, без учета задолженности ГУК «Жилфонд», которая является внутригрупповой.

Арбитражным судом Красноярского края с января по август 2017 года рассмотрено 258 заявлений о взыскании долга в пользу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» за тепловую энергию на сумму около 747,8 млн рублей. Сумма взысканий за холодную воду и водоотведение в пользу ООО «КрасКом» за этот же период превысила 38,2 млн рублей, рассмотрено 74 заявления.

«Компания строго в рамках законодательства продолжает работать с должниками по оплате за поставленные коммунальные услуги, — поясняет директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин. — Жилищные организации обязаны информировать собственников обо всех расчетах с поставщиками ресурсов. Владельцам квартир стоит принять во внимание, что одним из эффективных способов недопущения роста задолженности является прямой платеж за коммунальные услуги на счет ресурсоснабжающей организации».

Общий долг управляющих компаний за теплоснабжение перед группой СГК в Назарово превысил 267,1 млн рублей, при этом просроченная задолженность трех крупнейших неплательщиков составила свыше 46,3 млн рублей.