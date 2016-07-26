Невнимательный водитель грузовика устроил смертельное ДТП в Лесосибирске

В столкновении грузовика Scania и легковой Honda в Лесосибирске погиб молодой мужчина, три человека, в том числе ребенок попали в больницу. Информацию об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, авария произошла сегодня, около 1:40, на 277 км автодороги между Красноярском и Енисейском. 42-летний водитель грузовика Scania, двигался в сторону краевого центра и на нерегулируемом перекрестке на ул. Абалаковская не предоставил преимущества легковой Honda.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. От удара погиб 29-летний пассажир легковой машины, еще три человека, в том числе 6-летнего ребенка, доставили в Лесосибирскую межрайонную больницу.

В дорожной полиции рассказали, что сейчас они проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.