«Не слушают предупреждений»: автомобилисты устроили затор на улице Карла Маркса

Центр города встал в пробки из-за ремонта участка улицы Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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В утренние часы пик Красноярск встал в 9-балльные пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал, что затруднения в движении были во всех частях города. Пробка по четвертому мосту через Енисей растянулась почти на всю его длину и продолжилась на ул. Дубровинского. До сих пор сохраняются затруднения на ул. Диктатуры Пролетариата от перекрестка с ул. Дубровинского и на ул. Карла Маркса на участке от Красной площади до улицы Диктатуры Пролетариата.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что главную проблему создали невнимательные водители, которые забыли, что сегодня на ул. Карла Маркса начали ремонт участка на улице Карла Маркса от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Кирова. Проезд по нему запретили ориентировочно на пять дней. Но люди пренебрегли предупреждениями и рекомендациями по выбору пути объезда. Сейчас на этом участке дежурят дорожные полицейские.

Дождь, который шел почти всю ночь, серьезных осложнений на дорогах не вызвал — ни один участок из-за затоплений закрывать не пришлось.

Красноярцы отреагировали на очередные трудности с юмором — в дорожных заметках на сервисе «Яндекс.Навигатор» они шутили по поводу пробок и опоздания на работу.