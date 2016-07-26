Красноярским родителям напомнили, за что нужно платить в школах и детсадах

Красноярским мамам и папам напомнили, какие дополнительные занятия в детских садах и школах считаются платными.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, для всех возрастных групп в дошкольных и общеобразовательных учреждениях есть своя программа обучения с различной нагрузкой. Помимо нее, план занятий включает и дополнительные дисциплины, которые необязательны для посещения. Почти во всех школах и детских садах есть как бесплатные, так и платные кружки и секции.

«К платным относятся следующие занятия: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги. Платные занятия не могут проводиться взамен или в рамках основной образовательной программы, финансируемой за счёт бюджетных средств. За какие занятия плата взиматься не будет, каждое учреждение решает самостоятельно, это зависит от возможностей и особенностей образовательной программы того или иного садика или школы. В одних учреждениях, например, бесплатными являются дополнительные занятия по изобразительному искусству и актёрскому мастерству, а в других — робототехника и углубленное изучение точных наук», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Учреждения могут установить стоимость посещений дополнительных занятий, руководствуясь законом «Об образовании» и постановлением правительства РФ о «Правилах оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования». Также сады и школы могут самостоятельно рассчитать стоимость тех или иных занятий и обосновать её на тарифной комиссии администрации города.

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Оказание услуг осуществляется на договорной основе между родителями и образовательным учреждением. В документе указываются сроки проведения занятий, их наименование, частота проведения и стоимость. Оплата дополнительных занятий производится на основании платёжной квитанции, средства поступают на счёт образовательного учреждения.

Информация о платных и бесплатных дополнительных занятиях должна быть размещена на официальном сайте учреждения или на информационном стенде. Школы и сады вправе оказывать платные услуги не только своим учащимся, но и детям, посещающим другие сады и школы.

В том случае, если в учреждении платные образовательные услуги оказываются с нарушением установленного порядка (например, не заключается договор), родители могут обратиться с жалобой в главное управление образования или в территориальные отделы.