«Норникель» направит на социальные проекты 125 млн рублей

«Норникель» объявил о старте конкурса социальных проектов. Планируется, что в будущем году компания направит 125 млн рублей на поддержку общественно-полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также социальных проектов корпоративных волонтеров компании. Заявки принимаются до 1 ноября 2017 года.

В этом году география конкурса расширилась: кроме организаций из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, участвовать в конкурсе смогут организации и учреждения из Читы (Забайкальский край).

Включение нового региона связано с появлением у «Норникеля» нового производственного актива. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию Быстринский ГОК, расположенный в Забайкальском крае.

На конкурс принимаются проекты, направленные на внедрение социальных технологий и развитие волонтерского движения, поддержку научно-технического творчества, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры, создание новых форм досуга. Ознакомиться с условиями можно на сайте.

Конкурс социальных проектов является одним из компонентом благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется в «Норникелем» с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн рублей.

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Напомним, ранее социальные проекты «Норникеля» заслужили высокую оценку на всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2016». Компания заняла первое место в номинации «За поддержку и развитие социального предпринимательства». Награду Александр Шохин вручил старшему вице-президенту компании Ларисе Зельковой.