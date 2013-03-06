Более 500 юных футболистов участвуют в фестивале «Новые надежды» на кубок «Норникеля»

Более 500 юных футболистов из разных городов и районов Красноярского края участвуют в соревнованиях среди детско-юношеских команд по футболу «Новые надежды». Трехдневные состязания, которые стартовали 10 июля, проводятся при поддержке «Норникеля» и баскетбольного клуба ЦСКА.

Соревнования проходят в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей», в них участвуют 50 мужских и женских команд в трех возрастных группах: старшая (2001-2003 годы рождения), средняя (2004-2005 г.р.) и младшая (2006-2007 г.р.).

20 команд младшей возрастной группы проведут отборочные матчи на базе отдыха «Бузим» в Сухобузимском районе. Юноши и девушки из средней и старшей возрастной групп будут 11 и 12 июля играть на стадионе «Металлург» в Красноярске. Предварительные соревнования позволят определить во всех группах сильнейшие команды, которые сойдутся в финальных матчах 13 июля.

Лучшие игроки в каждой возрастной группе получат подарки. Кроме того, благодаря партнерам мероприятия все юные футболисты уже получили новую форму.

Как рассказал председатель региональной общественной организации Красноярского края «Красноярская краевая федерация по футболу» Владимир Демидов, турнир проводится не только для популяризации футбола, но и поиска новых талантливых игроков.

«Турнир не зря называется „Новые надежды“. Уверен, что среди ребят, которые сегодня приехали на соревнования, есть маленькие звездочки, которые в будущем способны подарить нам радость от побед российских команд на отечественных и международных соревнованиях. Сейчас рассматривается возможность того, чтобы проводить этот турнир ежегодно — это позволит нам вести работу по поиску перспективных игроков на постоянной основе», — сказал Демидов.

Фото предоставлены организаторами фестиваля