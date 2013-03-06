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Более 500 юных футболистов участвуют в фестивале «Новые надежды» на кубок «Норникеля»
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Более 500 юных футболистов участвуют в фестивале «Новые надежды» на кубок «Норникеля»

11 июля 15:06
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Более 500 юных футболистов из разных городов и районов Красноярского края участвуют в соревнованиях среди детско-юношеских команд по футболу «Новые надежды». Трехдневные состязания, которые стартовали 10 июля, проводятся при поддержке «Норникеля» и баскетбольного клуба ЦСКА.

Соревнования проходят в футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей», в них участвуют 50 мужских и женских команд в трех возрастных группах: старшая (2001-2003 годы рождения), средняя (2004-2005 г.р.) и младшая (2006-2007 г.р.).

20 команд младшей возрастной группы проведут отборочные матчи на базе отдыха «Бузим» в Сухобузимском районе. Юноши и девушки из средней и старшей возрастной групп будут 11 и 12 июля играть на стадионе «Металлург» в Красноярске. Предварительные соревнования позволят определить во всех группах сильнейшие команды, которые сойдутся в финальных матчах 13 июля.

Лучшие игроки в каждой возрастной группе получат подарки. Кроме того, благодаря партнерам мероприятия все юные футболисты уже получили новую форму.

Старт фестиваля «Новые надежды».
Поболеть за команды пришли друзья юных футболистов.
Женский футбол — красивое и захватывающее зрелище.
Все игроки фестиваля получили в подарок новую форму .
Победителей соревнований ждут призы от «Норникеля».

Как рассказал председатель региональной общественной организации Красноярского края «Красноярская краевая федерация по футболу» Владимир Демидов, турнир проводится не только для популяризации футбола, но и поиска новых талантливых игроков.

«Турнир не зря называется „Новые надежды“. Уверен, что среди ребят, которые сегодня приехали на соревнования, есть маленькие звездочки, которые в будущем способны подарить нам радость от побед российских команд на отечественных и международных соревнованиях. Сейчас рассматривается возможность того, чтобы проводить этот турнир ежегодно — это позволит нам вести работу по поиску перспективных игроков на постоянной основе», — сказал Демидов.

Фото предоставлены организаторами фестиваля

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