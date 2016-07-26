«Вот Вам крест, дорогие земляки»: Владимир Владимиров собрался в мэры

Депутат Красноярского горсовета и ресторатор Владимир Владимиров будет баллотироваться на пост главы Красноярска. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение приняло руководство красноярского отделения партии «Патриоты России».

«Городу нужна свежая кровь, способная смело распутать узел из скопившихся проблем в нашем городе, — пишет депутат. И добавляет, — Буду стараться что есть сил, в случае моей победы в этом конкурсе».

Поясняя свой выбор, в партии заявили, что Владимиров, пожалуй, один из немногих, кто все эти годы создавал рабочие места в городе и платил налоги.

«На его предприятиях сегодня работает около 2 тысяч человек, — говорит лидер краевых „Патриотов России“ Иван Серебряков, — он реально знает, как строить бизнес и развивать город».

Таким образом, на сегодня в Красноярске есть уже два кандидата на пост главы города — Эдхам Акбулатов, чьи мэрские полномочия истекли 10 сентября этого года, и теперь Владимир Владимиров.

Отметим, что ранее ожидалось, что кандидатом от «Патриотов России» станет депутат горсовета Валерий Ревкуц. Однако недавно он отказался от этой идеи, сославшись на то, что не хочет участвовать в конкурсе, «в котором невозможно победить».