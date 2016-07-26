Красноярского инвалида незаконно лишили субсидий

Жительница Красноярска, являющаяся инвалидом первой группы, пожаловалась, что ее лишили субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Женщина обратилась в прокуратуру и сообщила, что Управление соцзащиты Кировского района Красноярска с октября прошлого года не начисляет ей положенные выплаты.

Оказалось, что у красноярки есть задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, поэтому управление соцзащиты прекратило начислять инвалиду положенные деньги.

Прокуроры установили, что это решение было неправомерным, так как по закону для получения социальной поддержки инвалид не должен представлять никаких документов, кроме справки об инвалидности.

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«Наличие у заявительницы задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги не может служить поводом для отказа в предоставлении ей мер социальной поддержки», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокуратуры управление социальной защиты отменило свое решение и восстановило выплату субсидий красноярке.