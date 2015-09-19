«У наших рабочих есть место для еды»: подрядчики отреагировали на «пикник» на Мира

Подрядчик работ на пр. Мира проводит проверку сообщения о том, что рабочие распивали спиртное на центральной улице Красноярска. Об этом рассказали в компании ООО «Инжиниринговый центр «Спецпромпроект».

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Сегодня днем красноярцы сфотографировали на проспекте Мира, около дома № 37 «пикник» рабочих. Мужчины оборудовали рядом с грузовиком стол, на котором горожане заметили бутылку, похожую на тару с крепким алкоголем.

В руководстве компании «Спецпромпроект» пояснили, что сейчас они разбираются в ситуации и выясняют — их ли рабочих сфотографировали красноярцы.