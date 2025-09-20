«Отмахнулся и поехал»: водитель автобуса отказался везти инвалида в Покровку (видео)

Инвалид-колясочник вынужден был добирался своим ходом из центра Красноярска до Покровки из-за отказа водителя посадить его в автобус. Об этом мужчина рассказал в эфире красноярской телекомпании.

Инвалид Павел Кравцов накануне вынужден был проехать на своей коляске от ул. Сурикова до дома в мкрн. Покровский из-за того, что не смог сесть в автобус. Мужчина рассказал, что вместе с женой и дочерью около двух часов простоял на остановке, дожидаясь автобуса, оборудованного специальной посадочной платформой. Но водитель отказался посадить инвалида.

«Терпение у нас лопнуло тогда, когда подъехал автобус со знаком, что он перевозит инвалидов. Жена ему показывает — открой. Он рукой отмахнулся и поехал», — рассказал Павел Кравцов.

Мужчина пожаловался на происшествие в департамент транспорта администрации города. Там признали, что такие случаи происходят, но не часто. «Мы выдавали уведомления перевозчику за нарушение. Таких фактов не много, перевозчики у нас все вменяемые. Они принимают достаточно серьезные меры. Только работодатель может принять санкции к своему водителю или кондуктору», — пояснил заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.

Напомним, в начале года в администрации города сообщали, что водителей и кондукторов обязали помогать маломобильным гражданам при посадке в автобусы. Кроме этого, в городе внедрили систему, по которой инвалид-колясочник может заранее предупредить водителя о том, что ему потребуется помощь. Для этого достаточно позвонить по телефону (391) 256-84-00 и сообщить диспетчеру где вы находитесь и куда надо ехать.