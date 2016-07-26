Красноярка сдала в скорую мужчину и ограбила его квартиру

Перед судом предстанет красноярка, ограбившая своего знакомого, который сломал ногу. Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина упал на улице и получил достаточно серьезный перелом. Его 37-летняя знакомая, находившаяся рядом, вызвала скорую помощь и помогла погрузить пострадавшего в машину. Мужчину увезли в больницу.

Через некоторое время женщина, зная, что в квартире пострадавшего никого нет, взломала дверь и похитила гаджеты на 21 тысячу рублей: планшет и мобильный телефон. С заявлением о пропаже в полицию обратилась жена пострадавшего.

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Следователи установили, что к преступлению причастна та самая знакомая, которая вызвала скорую пострадавшему. Злоумышленница пояснила, что хотела помочь, но потом решила воспользоваться удобным моментом. Ранее женщина не была судима.

Полицейские передали в суд уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». За украденные из чужой квартиры гаджеты красноярке грозит до 6 лет лишения свободы.