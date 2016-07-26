Эксперты: печи в частных домах загрязняют красноярский воздух

Специалисты проанализировали выбросы в атмосферу от печей в частных домах Красноярска. Как рассказали в министерстве экологии, контракт на проведение этого исследования выиграла фирма из Санкт-Петербурга. По данным специалистов, в частном секторе города около 13 тысяч печей. Эксперты опросили жителей 656 домов, целью было узнать объемы сжигаемого угля или дров, а также частоту растопки печей в разное время года.

Как показали результаты исследования, из-за выбросов печей в частных домах в воздухе концентрируются опасные вещества: оксид углерода и бензапирен.

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Кроме печек, воздух этими веществами загрязняют ТЭЦ, котельные и автотранспорт.

В министерстве экологии края пояснили, что полученные сведения о выбросах от печей частного сектора будут учитывать при составлении квот выбросов промышленных предприятий — они будут снижаться.